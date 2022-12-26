Новости часа: Путин назвал успешным товарооборот между странами СНГ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Товарооборот между странами СНГ идет успешно, по итогам 2022 года он составит 100 миллиардов долларов. Об этом сообщил Владимир Путин.

Прокуратура в сентябре отказала МЧС в проверке соцприюта в Кемерове, не увидев оснований. Об этом рассказали в ТАСС.

В Москве обороты малого и среднего бизнеса за 11 месяцев выросли более чем на четверть. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.