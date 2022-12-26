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Новости

26 декабря, 16:30

Экономика

Новости часа: Путин назвал успешным товарооборот между странами СНГ

Новости часа: Путин назвал успешным товарооборот между странами СНГ

Новости часа: Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Путин не планирует поздравлять Байдена с Новым годом – Песков

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Песков назвал неприемлемыми потолки цен на энергоресурсы

Путин осмотрел ситуационный центр губернатора Тульской области

Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

Путин начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал"

Правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки в 2022 и 2023 году

Новости часа: правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Товарооборот между странами СНГ идет успешно, по итогам 2022 года он составит 100 миллиардов долларов. Об этом сообщил Владимир Путин.

Прокуратура в сентябре отказала МЧС в проверке соцприюта в Кемерове, не увидев оснований. Об этом рассказали в ТАСС.

В Москве обороты малого и среднего бизнеса за 11 месяцев выросли более чем на четверть. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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