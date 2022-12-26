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Политика

Новости часа: Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Новости часа: Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Путин не планирует поздравлять Байдена с Новым годом – Песков

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Песков назвал неприемлемыми потолки цен на энергоресурсы

Путин осмотрел ситуационный центр губернатора Тульской области

Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

Путин начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал"

Правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки в 2022 и 2023 году

Новости часа: правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Новости часа: В Кремле заявили о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Госдуме предложили ввести лицензирование частных домов престарелых после трагедии в Кемерове.

Москвичей призвали не запускать фейерверки на природных территориях. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

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властьполитикаобществовидеоИван Евдокимов
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