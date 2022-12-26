Новости часа: Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Госдуме предложили ввести лицензирование частных домов престарелых после трагедии в Кемерове.

Москвичей призвали не запускать фейерверки на природных территориях. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.