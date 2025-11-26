Владимир Путин сыграл на национальном инструменте в Киргизии. Президента заинтересовал комуз – это струнный музыкальный инструмент, напоминающий русскую балалайку.

Российский лидер на данный момент находится в Бишкеке с государственным визитом. Там он примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Пока лидеры государств встретились в неформальной обстановке. Перед ними выступили музыканты и артисты в традиционных киргизских костюмах.

