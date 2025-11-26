Форма поиска по сайту

26 ноября, 18:15

Общество

Владимир Путин сыграл на национальном инструменте в Киргизии

Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия получила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

Российские войска взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО с начала ноября

Путин заявил о необходимости развития в России собственных нейросетей

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

Беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году

Владимир Путин сыграл на национальном инструменте в Киргизии. Президента заинтересовал комуз – это струнный музыкальный инструмент, напоминающий русскую балалайку.

Российский лидер на данный момент находится в Бишкеке с государственным визитом. Там он примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Пока лидеры государств встретились в неформальной обстановке. Перед ними выступили музыканты и артисты в традиционных киргизских костюмах.

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

