Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Согласно документу, к 2036 году не менее 95% населения страны должны идентифицировать себя как россияне.

Также стратегия предусматривает, что доля граждан, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна достигнуть 85%.

Ранее президент поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.