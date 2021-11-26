Мишустин распорядился оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в шахте в Кузбассе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших во время трагедии в шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Комиссию возглавит вице-премьер РФ Александр Новак. Первое заседание состоится 26 ноября.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Ранее стало известно о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.