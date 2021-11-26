Комитет ГД проведет заседание для обсуждения законопроекта о QR-кодах

Комитет Госдумы по охране здоровья проведет заседание с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой для обсуждения законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах.

Заседание назначено на 14 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

