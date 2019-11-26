Актуальные новости мира за 26 ноября: в резиденцию американского президента доставили елку

Шестьсот тонн ядерных отходов сегодня привезут из Амстердама в Санкт-Петербург. Это корабль с так называемыми урановыми хвостами. Затем их отвезут в Новоуральск на переработку. Активисты Greenpeace Россия были категорически против этого проекта, но сделка все-таки состоялась. Всего с мая по октябрь этого года в Россию привезли уже больше трех с половиной тысяч тонн гексафторида урана.

Украина просит вернуть оборудование с кораблей задержанных в Керченском проливе. Сами суда уже вернулись в порт прописки. Условия возврата оборудования, вооружения и документации Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

В Грузии с новой силой разгораются массовые протесты. Накануне демонстранты не дали президенту страны спокойно поужинать. Представители оппозиции собрались у ресторана, в которой она приехала. Под свист протестующих она покинула помещение. Демонстрации в Тбилиси начались после того, как парламент страны отказался менять избирательную систему со смешанной на пропорциональную.

Скромненько, но со вкусом. В США в Белый дом доставили рождественскую елку. Высотой она всего пять с половиной метров, вырастили ее в Пенсильвании и вот теперь установят в голубой комнате белого дома. Украшением символа рождества займутся волонтеры, помочь им обещала первая леди США Меланья Трамп.