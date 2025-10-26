Форма поиска по сайту

26 октября, 10:30

Политика

Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием начальника Генштаба Валерием Герасимовым. Президенту представили доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям, где, по данным Минобороны, окружены до 10,5 тысячи военнослужащих ВСУ, а российские подразделения заняли более 70 % Волчанска и переправы через реку Оскол.

Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен украинских военных с целью минимизации жертв и подчеркнул необходимость защиты гражданского населения. На совещании также сообщили о завершении решающих испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которая 21 октября совершила многочасовой полет на дистанцию 14 тысяч километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьполитикавидеоЕвгения Мирошкина

