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26 октября, 21:00

Политика

Запад не пытается предотвратить провокацию Киева с "грязной бомбой" – Путин

Запад не пытается предотвратить провокацию Киева с "грязной бомбой" – Путин

Путин заявил о наличии данных по планам Киева применить "грязную бомбу"

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России известно о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы", однако Запад ничего не делает, чтобы это предотвратить. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По его словам, на просторах СНГ разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников содружества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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