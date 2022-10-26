Запад не пытается предотвратить провокацию Киева с "грязной бомбой" – Путин

России известно о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы", однако Запад ничего не делает, чтобы это предотвратить. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По его словам, на просторах СНГ разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников содружества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.