Путин заявил о наличии данных по планам Киева применить "грязную бомбу"

Владимир Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. В ходе встречи президент РФ заявил, что России известно о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".

По словам главы государства, западные страны не принимают попыток, чтобы предотвратить эту провокацию.

Также Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.