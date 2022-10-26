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26 октября, 18:15

Политика

Путин заявил о наличии данных по планам Киева применить "грязную бомбу"

Путин заявил о наличии данных по планам Киева применить "грязную бомбу"

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Владимир Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. В ходе встречи президент РФ заявил, что России известно о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".

По словам главы государства, западные страны не принимают попыток, чтобы предотвратить эту провокацию.

Также Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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