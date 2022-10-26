МО РФ опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

Минобороны опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. 26 октября за этой тренировкой наблюдал Владимир Путин. В ходе учений Россия отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар со стороны противников. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Также Владимир Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Президент России заявил, что Киев готовит провокации с "грязной бомбой".