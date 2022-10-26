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15:15

Политика

МО РФ опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

МО РФ опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

Путин принял доклад Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания

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Минобороны опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. 26 октября за этой тренировкой наблюдал Владимир Путин. В ходе учений Россия отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар со стороны противников. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Также Владимир Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Президент России заявил, что Киев готовит провокации с "грязной бомбой".

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