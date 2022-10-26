РФ имеет данные о подготовке Украиной теракта с применением "грязной бомбы" – Песков

Киев готовит террористическую диверсию с "грязной бомбой". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия будет принимать энергичные шаги в связи с этой угрозой и продолжит побуждать мировое сообщество к тому, чтобы не допустить диверсий.

Песков также сообщил, что в настоящее время российская столица взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.