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14:15

Политика

РФ имеет данные о подготовке Украиной теракта с применением "грязной бомбы" – Песков

РФ имеет данные о подготовке Украиной теракта с применением "грязной бомбы" – Песков

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Киев готовит террористическую диверсию с "грязной бомбой". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия будет принимать энергичные шаги в связи с этой угрозой и продолжит побуждать мировое сообщество к тому, чтобы не допустить диверсий.

Песков также сообщил, что в настоящее время российская столица взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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