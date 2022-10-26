Путин заявил, что снаряжение для военных должно быть современным, удобным и эффективным

Снаряжение для военных, помимо того, что всегда должно быть в наличии, должно быть еще современным, удобным и эффективным. Об этом заявил Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

При оценке нужд армии президент потребовал ориентироваться на реальную ситуацию, а не просто исходить из нормативов. На совете также выступили Михаил Мишустин и Сергей Собянин. Речь шла о размере денежного довольствия и мерах соцподдержки семей мобилизованных.

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