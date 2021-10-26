Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова российского рэпера Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы.

Представитель Кремля посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами. И предположил, что речь рэпера все же связана с незнанием, а не со злобой.

Ранее в интервью с телеведущей Ксенией Собчак Моргенштерн заявил, что не понимает, почему в России празднуют День победы спустя почти век. По его словам, на этот праздник ежегодно тратят миллионы рублей, чтобы что-то доказать. Моргенштерн выразил предположение, что это делается, так как стране больше нечем гордиться.

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