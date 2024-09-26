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26 сентября, 14:30

Экономика

Путин заявил, что доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ составила свыше 90%

Путин заявил, что доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ составила свыше 90%

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Доля дружественных стран в энергоэкспорте России составляет свыше 90%, заявил Владимир Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

По словам российского президента, если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в энергоэкспорте РФ составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она увеличилась в 1,5 раза и превысила 60%. При этом физический объем энергетического экспорта России, за исключением природного газа, практически сохранился на уровне 2021 года, уточнил глава государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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