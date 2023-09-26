Зарплаты некоторым госслужащим повысят на 5,5% с 1 октября

Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим на 5,5% с 1 октября этого года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное решение затрагивает, в том числе, зарплаты зампредседателя Совбеза РФ, российских дипломатов, работающих в посольствах и при международных организациях, чиновников федеральной территории "Сириус", некоторых министров и ряда других категорий госслужащих.