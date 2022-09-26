Министр просвещения Сергей Кравцов выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске. Также он сообщил, что школа, в которой произошла стрельба, будет учиться 27 сентября дистанционно.

В понедельник, 26 сентября, мужчина устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, в результате нападения погибли 15 человек. Стрелявший находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.