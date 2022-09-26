Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске

Всем, кого затронула трагедия в ижевской школе, окажут медицинскую, психологическую и иную необходимую помощь. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он выразил соболезнования семьям погибших. Министр назвал произошедшее чудовищным нападением, которое предстоит тщательно расследовать. Также премьер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять оказание помощи под личный контроль.

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