Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. Президент РФ дал все необходимые поручения.

Самолет МЧС с врачами и психологами уже вылетел в Ижевск для оказания всей необходимой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.