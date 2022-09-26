Песков назвал бесчеловечным терактом стрельбу в ижевской школе

В Кремле назвали бесчеловечным терактом стрельбу в ижевской школе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

От отметил, что эффективность мер, которые принимают для обеспечения безопасности школ, предстоит проанализировать. Пока же самолет МЧС с врачами и психологами вылетел в Ижевск для оказания всей необходимой помощи.

Также пресс-секретарь президента заявил, что Владимир Путин глубоко скорбит, он дал все необходимые поручения в связи с терактом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.