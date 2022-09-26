Правительство РФ подготовит дополнительные меры для поддержки мобилизованных

Правительство России готовит дополнительные меры для поддержки частично мобилизованных. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



На совещании в правительстве заявили, что работодатели должны полностью выплатить все деньги призванным по частичной мобилизации работникам к моменту приостановки трудового договора. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.