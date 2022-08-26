Вины России в мировом продовольственном кризисе нет – Мишустин

Вины России в мировом продовольственном кризисе нет. Сложившаяся ситуация является следствием действий Запада. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

По его словам, странам – участницам экономического союза удалось достичь высокого уровня самообеспеченности сельхозпродукцией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.