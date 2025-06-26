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26 июня, 16:30

Политика

Песков сообщил, что Москва поддерживает посредническую роль США в украинском конфликте

Песков сообщил, что Москва поддерживает посредническую роль США в украинском конфликте

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Москва заинтересована в том, чтобы Вашингтон продолжал свои посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что дата третьего раунда переговоров в Стамбуле будет определена после выполнения гуманитарных договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече, в том числе после завершения процедур обмена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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