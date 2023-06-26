Новости часа: Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

НАТО утвердит на саммите в Вильнюсе создание системы ПВО в Прибалтике. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Большой театр впервые примет участие в фестивале "Толстой". Об этом рассказал советник президента по культуре Владимир Толстой.