Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Политика

Новости часа: Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Новости часа: Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть и нефтепродукты РФ до конца 2023 года

Новости часа: Минтранс работает над льготными билетами взамен просроченных в период КТО

Мишустин отметил слаженную работу кабмина в дни попытки вооруженного мятежа

Мишустин призвал к консолидации общества на фоне попытки вооруженного мятежа в РФ

В Кремле заявили, что режим КТО в Москве отменят в ближайшее время

В Кремле сообщили о скорой отмене режима КТО

Режим КТО планируют отменить в ближайшее время – Кремль

Режим КТО отменят в ближайшее время – Песков

Песков заявил, что режим КТО отменят в ближайшее время

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

НАТО утвердит на саммите в Вильнюсе создание системы ПВО в Прибалтике. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Большой театр впервые примет участие в фестивале "Толстой". Об этом рассказал советник президента по культуре Владимир Толстой.

Читайте также
властьполитикаэкономикакультуравидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика