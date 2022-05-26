Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги.

Российский президент рассказал о том, что происходит на Украине. В частности, о шагах, которые предпринимаются для безопасности судоходства. Несмотря на постоянное сопротивление украинских властей, открываются гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей.

Обсудили и всемирную продовольственную безопасность. Говоря о проблемах поставок на мировые рынки, Путин пояснил, что производственные и логистические цепочки по всему миру пострадали от пандемии коронавируса, а антироссийские санкции Запада только усугубили ситуацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.