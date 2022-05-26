Непростая ситуация в экономике не останавливает развитие бизнеса в РФ – Мишустин

Непростая ситуация в экономике не останавливает развитие малого и среднего бизнеса в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы кабинета министров, небольшим компаниям помогают оставаться на плову в том числе и те меры, которые принимает правительство для поддержки МСП.

Мишустин призвал продолжать эту работу и дальше. В частности, правительство намерено продлить программу компенсации расходов за использование Системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

