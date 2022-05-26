РФ сделала необходимое по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет – Путин

Россия сделала необходимое по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет. Об этом заявил Владимир Путин.

Уход некоторых зарубежных компаний из РФ может быть к лучшему, их ниша будет занята, сообщил президент РФ.

В Москве задержали руферов, которые залезли на колесо "Солнце столицы".

