Россия намерена развивать промышленность и технологии – Путин

Россия будет заниматься не только импортозамещением, но и в целом намерена развивать свою промышленность и технологии. Об этом заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форме.

Также Путин заявил о том, что Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире. Кроме того, президент сообщил, что доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле между странами ЕАЭС уже достигла 75%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

