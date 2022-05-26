Путин попросил правительство реагировать на потребности участников спецоперации

На заседании Госсовета Владимир Путин попросил правительство и местные власти реагировать на потребности участников спецоперации. Кроме того, президент пообещал, что участники событий на Украине будут представлены к наградам.

Также он поддержал идею о том, чтобы правительства регионов оказывали дополнительную поддержку детям погибших или получивших ранения в ходе спецоперации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.