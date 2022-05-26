Россиянам повысят МРОТ, выплаты и пенсии

Всем россиянам повысят минимальный размер оплаты труда, выплаты и пенсии. О новых мерах поддержки граждан объявил Владимир Путин.

Также планируют пересмотреть выплаты военнослужащим. Когда ждать внеплановую прибавку?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.