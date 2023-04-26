Новости часа: отделения фонда поддержки участников СВО появятся в российских регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В регионах РФ откроют отделения фонда поддержки участников СВО. Они окажут помощь и семьям военных, заявил Михаил Мишустин.

В Москве остановили работу мошеннических call-центров, которые действовали в интересах ВСУ. Это сообщение ФСБ.

"Арктур" оказался самым заразным из всех штаммов коронавируса. Об этом рассказали глава Роспотребнадзора Анна Попова.