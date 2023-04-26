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Общество

Новости часа: отделения фонда поддержки участников СВО появятся в российских регионах

Новости часа: отделения фонда поддержки участников СВО появятся в российских регионах

Новости часа: Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Мишустин заявил о недопустимости задержки поставок оружия в зону СВО

Новости часа: Песков прокомментировал указ об изъятии иностранных активов

В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года

Новости часа: Путин подписал указ о мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом

Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин

Новости часа: власти РФ прорабатывают разные варианты эвакуации россиян из Судана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В регионах РФ откроют отделения фонда поддержки участников СВО. Они окажут помощь и семьям военных, заявил Михаил Мишустин.

В Москве остановили работу мошеннических call-центров, которые действовали в интересах ВСУ. Это сообщение ФСБ.

"Арктур" оказался самым заразным из всех штаммов коронавируса. Об этом рассказали глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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