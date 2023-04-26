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Экономика

Новости часа: Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Новости часа: Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Мишустин заявил о недопустимости задержки поставок оружия в зону СВО

Новости часа: Песков прокомментировал указ об изъятии иностранных активов

В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года

Новости часа: Путин подписал указ о мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом

Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин

Новости часа: власти РФ прорабатывают разные варианты эвакуации россиян из Судана

В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области оказать всю необходимую помощь пострадавших от пожаров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Более 3,5 тысячи поездок совершили пассажиры по картам москвича в автобусах сервиса "По пути". Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Первые магазины Zara под новым брендом откроют в Москве 27 апреля. Об этом заявил Союз торговых центров.

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