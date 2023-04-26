Новости часа: Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области оказать всю необходимую помощь пострадавших от пожаров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Более 3,5 тысячи поездок совершили пассажиры по картам москвича в автобусах сервиса "По пути". Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Первые магазины Zara под новым брендом откроют в Москве 27 апреля. Об этом заявил Союз торговых центров.