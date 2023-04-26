Мишустин заявил о недопустимости задержки поставок оружия в зону СВО

Задерживать поставки оружия в зону спецоперации недопустимо. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО.

Он подчеркнул, что время – это наиважнейший фактор. Также премьер призвал, где это возможно, действовать с опережением. Для этого можно вносить коррективы непосредственно на заводах, где производят все необходимое для военных целей, отметил Мишустин.

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