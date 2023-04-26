Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Политика

Мишустин заявил о недопустимости задержки поставок оружия в зону СВО

Мишустин заявил о недопустимости задержки поставок оружия в зону СВО

Новости часа: Песков прокомментировал указ об изъятии иностранных активов

В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года

Новости часа: Путин подписал указ о мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом

Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин

Новости часа: власти РФ прорабатывают разные варианты эвакуации россиян из Судана

В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки

Новости часа: Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади

Задерживать поставки оружия в зону спецоперации недопустимо. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО.

Он подчеркнул, что время – это наиважнейший фактор. Также премьер призвал, где это возможно, действовать с опережением. Для этого можно вносить коррективы непосредственно на заводах, где производят все необходимое для военных целей, отметил Мишустин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика