Новости часа: Песков прокомментировал указ об изъятии иностранных активов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Указ о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все аварийные работы в люберецком коллекторе планируют закончить до 18:00. Об этом сообщил замглавы администрации городского округа Василий Власов.

Пожар в поселке Таежный Свердловской области потушили на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Это данные МЧС.