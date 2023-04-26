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Экономика

Новости часа: Песков прокомментировал указ об изъятии иностранных активов

Новости часа: Песков прокомментировал указ об изъятии иностранных активов

В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года

Новости часа: Путин подписал указ о мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом

Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин

Новости часа: власти РФ прорабатывают разные варианты эвакуации россиян из Судана

В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки

Новости часа: Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади

Новости часа: Песков заявил, что Россию покинуло только 120 из 1 400 иностранных компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Указ о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все аварийные работы в люберецком коллекторе планируют закончить до 18:00. Об этом сообщил замглавы администрации городского округа Василий Власов.

Пожар в поселке Таежный Свердловской области потушили на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Это данные МЧС.

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