В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

За поставку и применение снарядов с обедненным ураном придется нести ответственность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информации о передаче Лондоном подобного рода боеприпасов Киеву.

Он отметил, что применение таких снарядов очень опасно. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что последствия применения боеприпасов с обедненным ураном для здоровья людей видны в Югославии.

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