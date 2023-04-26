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Политика

В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

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За поставку и применение снарядов с обедненным ураном придется нести ответственность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информации о передаче Лондоном подобного рода боеприпасов Киеву.

Он отметил, что применение таких снарядов очень опасно. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что последствия применения боеприпасов с обедненным ураном для здоровья людей видны в Югославии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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