Россия знает, кто готовил провокацию в Буче – Путин

Владимир Путин проводит встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Президент РФ заявил, что на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле произошел серьезный прорыв, однако потом РФ столкнулась с провокацией в Буче.

Российский лидер подчеркнул, что Москва знает, кто готовил эту провокацию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.