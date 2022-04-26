Показатели сборной ОКР на ОИ в Пекине оказались ниже, чем было запланировано – Путин

По итогам Олимпиады в Пекине показатели сборной России оказались ниже, чем было запланировано. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания по развитию физической культуры и спорта.

В связи с этим министру спорта Олегу Матыцину нужно доложить о причинах произошедшего. По словам президента, в условиях давления, с которым столкнулась РФ, очень важно, чтобы все спортсмены непременно сохраняли соревновательную активность.

В то же время Путин поручил ежегодно увеличивать расходы на спорт начиная с 2025 года. Это в том числе касается и регионов. Также президент предложил следующее заседание совета посвятить развитию массового спорта.

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