Путин наградил победителей Олимпиады-2022 в Кремле

Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды олимпийским чемпионам Игр в Пекине.

Особо отметил президент Камилу Валиеву, которая во время Игр оказалась под жестким прессингом западных спортивных функционеров и журналистов.

Также награды получили фигуристы Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицына, также лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова и Алексей Червоткин.

Перед этим отметили призеров, которые завоевали на зимней Олимпиаде серебряные и бронзовые награды. Отличились российские лыжники, хоккеисты, фигуристы, конькобежцы, биатлонисты, шорт-трекисты, саночники, прыгуны с трамплина и фристайлеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.