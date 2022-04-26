Правительство РФ анонсировало новые меры поддержки граждан и бизнеса

В правительстве РФ озвучили новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях давления санкций. Подробности на заседании президиума правительственной комиссии по устойчивости экономики озвучил Михаил Мишустин.

Часть компаний получат право перенести на год платежи по страховым взносам за второй квартал 2022 года. Предприятия, ориентированные на внутренний рынок, смогут воспользоваться отсрочкой и за третий квартал, а также получат гарантийную поддержку со стороны ВЭБа по кредитам.

Помощь может быть оказана производителям продуктов питания и лекарств, а также IT-бизнесу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.