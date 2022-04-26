Песков прокомментировал ситуацию в Приднестровье

Ситуацию в Приднестровье прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле внимательно наблюдают, как там развивается ситуация.

Контактов Владимира Путина с главой Молдавии на эту тему пока не планируется, заявил Песков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

