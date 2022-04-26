Кабмин активизирует работу по созданию единого Фонда пенсионного и соцстрахования

Получать социальные выплаты скоро будет быстрее и удобнее. Кабмин работает над созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Объединить планируют два ведомства. Вся техническая часть должна быть готова к 1 января следующего года.

Параллельно работают над единым тарифом страховых взносов. Все это часть проекта по созданию социального казначейства – единой цифровой платформы, которая объединит все существующие в соцсфере информационные системы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.