Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. По словам президента, это позволит сделать покупку жилья более доступной для граждан.

Также сообщается, что программу продлят до конца года.

Пока условия остаются прежними – по льготной ставке можно взять ипотеку до 12 миллионов рублей для столичных регионов и до шести миллионов рублей – для всех остальных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.