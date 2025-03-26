Новости регионов: трассу М-12 Москва – Казань продлят до Тюмени

Трассу М-12 Москва – Казань продлят. О решении правительства рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Сначала дорогу продлят до Екатеринбурга, а потом до Тюмени. По его словам, магистраль уже пользуется популярностью. С начала февраля столичным водителям стала доступна оплата платных участков в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru. Счет будет автоматически приходить в день поездки.

Потоп образовался в столице Камчатки. Там из-за потепления растаяли гигантские сугробы, которые намело во время циклона. Из-за мощного снегопада останавливали работу аэропорта и городского общественного транспорта. Автомобилисты вынуждены были бросать машины прямо на дороге. Теперь улицы превратились в реки.

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