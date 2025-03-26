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26 марта, 18:15

Политика

В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

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Михаил Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ

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В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. Дипфейки будут отягчающим обстоятельством при рассмотрении таких дел, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он выступил с ежегодным отчетом правительства перед депутатами Госдумы и заявил, что специально для борьбы с мошенниками в России появится тематическая платформа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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