26 марта, 18:15Политика
В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество при помощи ИИ
В правительстве поддержали ужесточение ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. Дипфейки будут отягчающим обстоятельством при рассмотрении таких дел, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он выступил с ежегодным отчетом правительства перед депутатами Госдумы и заявил, что специально для борьбы с мошенниками в России появится тематическая платформа.
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