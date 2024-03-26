Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 07:15

Происшествия

Россия знает, кто организовал теракт в "Крокус Сити Холле" – Путин

Россия знает, кто организовал теракт в "Крокус Сити Холле" – Путин

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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле"

На совещании с членами правительства и силовиками Владимир Путин заявил, что уже известно, кто организовал теракт в "Крокус Сити Холле". Кроме того, президент РФ добавил, что виновные в массовом убийстве людей понесут неизбежное наказание.

Тем временем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники СК уже восстановили хронологию событий, а также собрали все улики. Теперь им предстоит провести множество экспертиз, которые помогут выяснить все детали и выйти на заказчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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