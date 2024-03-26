Россия знает, кто организовал теракт в "Крокус Сити Холле" – Путин

На совещании с членами правительства и силовиками Владимир Путин заявил, что уже известно, кто организовал теракт в "Крокус Сити Холле". Кроме того, президент РФ добавил, что виновные в массовом убийстве людей понесут неизбежное наказание.

Тем временем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники СК уже восстановили хронологию событий, а также собрали все улики. Теперь им предстоит провести множество экспертиз, которые помогут выяснить все детали и выйти на заказчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.