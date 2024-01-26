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26 января, 21:15

Происшествия

Путин поручил СК РФ обнародовать детали катастрофы с Ил-76

Путин поручил СК РФ обнародовать детали катастрофы с Ил-76

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Ракета, которой был атакован самолет Ил-76 с военнопленными, принадлежит системам ПВО Франции или США. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече со студентами – участниками специальной военной операции. Президент РФ заявил, что поручил Следственному комитету максимально обнародовать детали катастрофы с ИЛ-76.

Самолет Ил-76 с военнопленными Украины на борту потерпел крушение 24 января в нескольких километрах от села Яблонова в Белгородской области. Помимо 65 украинских пленных, в самолете были 3 сопровождающих и 6 членов экипажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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