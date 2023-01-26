Новости часа: в 4 регионах РФ могут ввести особый порядок расчета прожиточного минимума

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин предложил особый порядок расчета прожиточного минимума в новых регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Украинские военные за три часа выпустили по ДНР 81 снаряд натовского калибра. Об этом заявил ТАСС.

Россияне чаще всего выбирают Турцию по акциям раннего бронирования летнего отдыха. Такой информацией поделились в РСТ.