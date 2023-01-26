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Новости

26 января, 16:45

Происшествия

Новости часа: в 4 регионах РФ могут ввести особый порядок расчета прожиточного минимума

Новости часа: в 4 регионах РФ могут ввести особый порядок расчета прожиточного минимума

Путин включил борьбу с излишней иностранной лексикой в задачи культурной госполитики

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад вовлечен в конфликт на Украине

Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

Путин включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой

Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Второй взрыв прозвучал в Киеве 26 января – СМИ

Путин включил в задачи госполитики борьбу с использованием иностранных слов

Политологи оценили заявление советника главы офиса президента Украины об ударах по РФ

В Кремле прокомментировали решение немецких и американских властей о передаче бронетехники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин предложил особый порядок расчета прожиточного минимума в новых регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Украинские военные за три часа выпустили по ДНР 81 снаряд натовского калибра. Об этом заявил ТАСС.

Россияне чаще всего выбирают Турцию по акциям раннего бронирования летнего отдыха. Такой информацией поделились в РСТ.

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властьрегионыпроисшествиятуризмвидеоАлина Гилева
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