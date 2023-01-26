Новости часа: в Кремле заявили, что Запад вовлечен в конфликт на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки странами Запада вооружения Украине говорят об их вовлеченности в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Об этом говорится в пресс-релизе международной организации.

Ликер Jagermeister и виски Johnnie Walker вернутся в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщили СМИ.