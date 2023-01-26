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Новости

13:30

Политика

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад вовлечен в конфликт на Украине

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад вовлечен в конфликт на Украине

Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

Путин включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой

Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Второй взрыв прозвучал в Киеве 26 января – СМИ

Путин включил в задачи госполитики борьбу с использованием иностранных слов

Политологи оценили заявление советника главы офиса президента Украины об ударах по РФ

В Кремле прокомментировали решение немецких и американских властей о передаче бронетехники

Новости часа: Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки странами Запада вооружения Украине говорят об их вовлеченности в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Об этом говорится в пресс-релизе международной организации.

Ликер Jagermeister и виски Johnnie Walker вернутся в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщили СМИ.

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