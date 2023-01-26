Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России внедрят систему, не позволяющую продавать просроченные продукты. Об этом заявил кабмин.

IBU пока не будет возвращать российских биатлонистов на соревнования после заявления МОК. Об этом рассказали в пресс-службе Международного союза биатлонистов.