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Политика

Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

Путин включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой

Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Второй взрыв прозвучал в Киеве 26 января – СМИ

Путин включил в задачи госполитики борьбу с использованием иностранных слов

Политологи оценили заявление советника главы офиса президента Украины об ударах по РФ

В Кремле прокомментировали решение немецких и американских властей о передаче бронетехники

Новости часа: Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России внедрят систему, не позволяющую продавать просроченные продукты. Об этом заявил кабмин.

IBU пока не будет возвращать российских биатлонистов на соревнования после заявления МОК. Об этом рассказали в пресс-службе Международного союза биатлонистов.

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