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Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации. По его словам, Россия воспринимает поставку вооружений США и другими странами на Украину как их прямую вовлеченность в конфликт. Он также отметил, что эта вовлеченность растет.

Кроме того, Песков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский готовился к войне и не собирался выполнять договоренности, в том числе Минские соглашения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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